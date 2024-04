Tradizione nelle eccellenze: l’Alfano di Termoli ancora campione regionale di debate

Gli alunni dell’istituto Alfano Perrotta di Termoli, Liceo Classico e Scientifico, rappresenteranno per il terzo anno consecutivo il Molise ai campionati nazionali di debate che si terranno a Marina di Massa dal 6 al 10 maggio prossimi.

La squadra dell’Alfano, formata da Vincenzo Mastronardi (4A LC), Chiara Caserta (5A LC), Christian Pellicciotti (5C LS) e Angelica Trolio (4B LC), seguita durante l’anno dai docenti Mario Mascilongo, Marilea Pasquale e Maria De Rosa, si è infatti aggiudicata la selezione regionale, svoltasi sabato 13 aprile a Isernia, guadagnandosi così il diritto di partecipare ai campionati nazionali, dove sarà chiamata a difendere il titolo nazionale conquistato lo scorso anno.

La dirigente scolastica Concetta Rita Niro ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: «La scuola è un luogo di crescita per tutti: lavoriamo insieme per maturare nuove competenze e conoscenze, per scoprire doni e talenti nei nostri giovani, per innovare la didattica valorizzando le eccellenze: a completare l’ottimo risultato della nostra squadra di debate, ormai di lunga tradizione, i due studenti dell’Istituto Alfano Perrotta di Termoli, Chiara Caserta e Vincenzo Mastronardi, sono stati premiati come migliori speaker della giornata. Un risultato individuale che testimonia l’impegno profuso e l’ottimo livello di competenze raggiunto». Congratulazioni agli studenti e ai docenti coinvolti, pronti a nuovi e prestigiosi traguardi.