Tradizione e innovazione ispirano la nuova mostra degli studenti del liceo “Manzù” 

Sotto il titolo “Talenti in mostra” prenderà il via martedì 29 marzo, alle ore 11.00, una vetrina tutta nuova per il liceo Artistico “Manzù” di Campobasso. Dopo una lunga pausa dovuta principalmente all’emergenza Covid19, gli studenti del suddetto liceo avranno l’opportunità di esporre le loro opere nelle sale del Circolo Sannitico di piazza Pepe fino al 3 aprile prossimo.

I visitatori potranno apprezzare dipinti ad olio su tela, disegni a matita, modelli tridimensionali quali teste o composizioni realizzate in gesso o materiali di altro tipo, e poi modellini di architettura e di moda. È presente, inoltre, un settore tutto dedicato al multimediale dove sono inseriti lavori fatti con il Museo Sannitico, ad esempio ricostruzioni facciali o di spade. Dunque una rassegna eterogenea in cui tradizione e innovazione si intrecciano ponendo il liceo “Manzù” in una dimensione moderna, ma soprattutto proiettata verso il digitale. L’iniziativa nasce dall’intento di valorizzare la creatività dei ragazzi. Di ridare a tutti, pur nelle differenti carature artistiche, l’entusiasmo di esprimersi nonché uno spazio per mostrare ciò che sono capaci di fare, ovviamente sotto la guida dei docenti di indirizzo artistico: arti figurative, architettura e moda.

L’accesso in galleria, green pass alla mano, avrà il seguente orario: martedì 29 inaugurazione dalle ore 11.00 alle 12.00. Riapertura al pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Da mercoledì 30 marzo e fino al 3 aprile ogni mattina dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Rossella Salvatorelli