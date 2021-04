Torna l’Open Week UniMol, dal 12 al 16 aprile, la settimana di orientamento sui social di Ateneo

Dopo il positivo riscontro della scorsa edizione, dal 12 al 16 aprile, torna l’Open Week UniMol, la settimana di orientamento sui social dell’Università degli Studi del Molise.

La scelta dell’università è un momento decisivo, è la tappa fondamentale per avviare e dare forma al proprio ideale di vita. E dunque UniMol, prova a rispondere: il tuo prossimo corso di laurea?

La settimana di programmazione YouTube pensata per far conoscere i corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, i servizi offerti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero, può certamente dimostrarsi una utile risposta.

L’invito però, è per tutte e tutti. In particolare è rivolto a maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e docenti ed è un’occasione da cogliere subito per avere informazioni e consigli utili per scegliere e orientarsi tra le diverse possibilità formative e opportunità offerte da UniMol.

Docenti, laureati e testimonial presenteranno in video ognuno dei 36 corsi di laurea, saranno illustrati i piani di studio, gli sbocchi professionali, i servizi offerti, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca esteri, i vantaggi e le politiche di diritto allo studio, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le tante proposte di stage e tirocini.

Il palinsesto vedrà ogni giorno, dal 12 al 16 aprile 2021, partire dalle ore 15.30, presentati i corsi di laurea di uno o due Dipartimenti.

Si potrà scegliere di “percorrere” il percorso di studi più di interesse, porre domande specifiche e anche prevedere e concordare delle successive riunioni live con i docenti tutor, presidenti dei corsi di studio, delegati all’orientamento, tutti a disposizione per eventuali richieste e curiosità.

Lunedì 12 aprile si parte con il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, con i corsi di Biologia, Informatica e Sicurezza dei sistemi software, Ingegneria e Turismo

Ø Sin da subito è consigliabile iscriversi al canale YouTube di Ateneo per seguire l’evento: https://www.youtube.com/user/unimolise

Ø Oppure alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/UniMolise/

Ø Per info: [email protected]

Sarà poi possibile rivede la playlist delle presentazioni già concluse è la scelta di lasciare la programmazione dei video per chi non ha potuto partecipare alla giornata e vorrà approfondire e riascoltare il corso di laurea d’interesse.

In ogni caso le registrazioni video saranno rese disponibili sui canali social e si troveranno nell’area dedicata https://openweek2021.unimol.it/