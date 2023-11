Torna la rassegna cinematografica Tempi Moderni al cinema Oddo di Termoli,

giunta alla sua undicesima edizione. Per quattro settimane il grande schermo dell’Oddo

ospiterà film d’autore, piccole perle recenti mai proiettate in zona, ed un grande classico,

pellicola restaurata dalla cineteca di Bologna.

Si inizia giovedì 23 novembre con “The quiet girl” (Irlanda, 2022) di Colm Bairéad:

un film di una delicatezza e sensibilità sorprendenti. Il racconto di una estate magica

attraverso gli occhi di una bambina. Fotografia incantevole, una storia semplice e

universale. Primo film irlandese candidato al premio Oscar per il miglior film straniero.

Giovedì 30 novembre è invece la volta di “As bestas” (SPA/FRA, 2022) di Rodrigo

Sorogoyen: una coppia francese lascia la città in cerca di una vita a contatto con la

natura nella campagna galiziana. Dovranno fare i conti con l’ostilità della popolazione

locale. Un thriller dell’anima, fatto di tensione e attese. Ma anche un racconto morale

sulla paura del diverso.

Il 7 dicembre sarà proiettato “I guerrieri della notte” (USA, 1979) di Walter Hill:

uno dei capolavori del grande Walter Hill, che trasporta l’Anabasi di Senofonte in una

ambientazione metropolitana visionaria. Esteticamente indimenticabile, con la sua

unione di realismo e stilizzazione che ha fatto scuola, dal ritmo perfetto.

Infine, giovedì 14 dicembre, il grande schermo dell’Oddo darà spazio a “L’amore

secondo Dalva” (FRA/BEL, 2022) di Emmanuelle Nicot: bellissimo esordio della

giovane regista, un film forte e coraggioso che racconta con pudore ma senza nessuna

ipocrisia una storia difficile. Quasi un coming of age al contrario, non un racconto sul

crescere. Ma sul diritto all’infanzia, e all’innocenza. La regista ha uno sguardo limpido e

senza compromessi.

Come di consueto, le proiezioni si svolgeranno nel doppio spettacolo delle ore 18 e

delle 21. Sarà possibile acquistare un carnet da quattro ingressi al costo di 22 euro

presso lo stesso cinema Oddo e presso la libreria Fahrenheit. Il Circolo del cinema

Tempi Moderni APS e l’Oddo di Termoli augurano a tutte le spettatrici e gli spettatori

una buona visione e vi aspettano numerosi al cinema!