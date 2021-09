Terzo Congresso GFE a Termoli, nominati nuovo Presidente e Nuovo Segretario

Sabato 11 settembre 2021 a Termoli si è svolto il terzo congresso della Gioventù Federalista Europea della città adriatica. Il congresso ha visto un completo rinnovo degli organismi con l’elezione di Marco Colecchia a Segretario e di Desirèe Fortunato a Presidente.



Il nuovo Segretario, Marco Colecchia, subentra all’ex Segretario Francesco Amato e lo ringrazia “per l’impegno e per aver attivato vari progetti e rafforzato il circolo anche durante il periodo della pandemia”.



Lo affiancherà Desirèe Fortunato, il nuovo Presidente del circolo di Termoli dei Giovani Federalisti Europei. Fortunato ha ringraziato il Presidente uscente, Alfredo Marini, “per la responsabilità ed il sacrificio che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro sin dalla fondazione della sezione”.



Oltre alle due nuove nomine, Antonio Domenichelli e Roberto Moscarella mantengono i loro ruoli rispettivamente di Tesoriere e Responsabile della Formazione.



L’obiettivo del nuovo direttivo, come chiarisce il Segretario, è quello di “consolidare gli impegni della GFE a Termoli e di proporre nuove iniziative volte a diffondere tra i giovani cittadini un nuovo senso di appartenenza all’Europa”. Il Presidente dichiara che “il desiderio è quello di sostenere attivamente il progetto per la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa e per farlo è necessario una forte presenza sul territorio a partire dalle piccole realtà più vicine al cittadino”.