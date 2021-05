Termoli/Vaccinazione anti Covid al Centro San Damiano

Nel pomeriggio di martedì 11 maggio al Centro San Damiano sono state eseguite le vaccinazioni anti Covid-19a dodici utenti e ai propri familiari. Erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e la coordinatrice del centro, la dott.ssa Fabiola Caruso.

Per gli ospiti del centro si è trattato della seconda dose. L’assessore Ciciola, sempre sensibile alle attività del San Damiano, non ha voluto mancare per fornire il proprio supporto al personale dell’Asrem formato dal dottor Salzo, dalla dott.ssa Rago e dal dottor Lancellotti.

Il richiamo del vaccino consentirà di frequentare più serenamente il San Damiano.La vaccinazione per i soggetti più fragili del centrosocio-educativo per disabili aveva visto fin da subito l’interessamento del sindaco Roberti, dell’assessore Ciciola e dell’amministrazione comunale.