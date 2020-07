Termoli/ sit in di protesta per il mantenimento e il potenziamento del Consultorio a Termoli

Proseguono le iniziative messe in campo dalla Conferenza donne

dem Molise e Pd per scongiurare il potenziale rischio della chiusura e/o di un forte

depotenziamento dei servizi offerti dal Consultorio di Termoli.

Domani 21.07.2020 alle ore 19.00 ci sarà un sit-in di protesta in C.so Nazionale

all’altezza di via Adriatica, nel rispetto delle disposizioni anti- covid, per chiedere a

gran voce all’Azienda Sanitaria Regionale il mantenimento e il potenziamento del

Consultorio a Termoli e in tutto il territorio regionale.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa battaglia perché non si può

consentire che il nostro territorio venga privato di tutti i servizi che tale struttura

socio-sanitaria garantisce, svolgendo un’attività fondamentale di prevenzione e

promozione della salute.