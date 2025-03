Termoli/ Rapina e maltrattamenti contro familiari, arrestata 42enne

In Termoli (CB), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale

Compagnia Carabinieri hanno arrestato una 42enne del luogo, già titolare di precedenti

penali e/o di polizia, colta nella flagranza dei reati di maltrattamenti contro familiari o

conviventi (art. 572 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.).



Nella circostanza gli operanti, su richiesta telefonica di un privato cittadino pervenuta

alla Centrale Operativa dell’Arma termolese, intervenivano infatti presso l’abitazione

di dimora temporanea della donna nonché di residenza della di lei madre 70enne,

interrompendo la condotta delittuosa della prima che stava urlando all’indirizzo di

quest’ultima, dopo averla già percossa ed averle sottratto violentemente un borsellino

contenente 10,00, che nell’occasione veniva prontamente recuperato e restituito alla

legittima proprietaria.



Nel corso delle immediate indagini, veniva anche accertato che i maltrattamenti,

consistenti in ripetute e varie tipologie di violenze fisiche e psicologiche, si protraevano

già da circa 2 anni.

Pertanto la 42enne, appurate le sue chiare responsabilità penali in merito all’accaduto,

veniva arrestata e tradotta presso la casa circondariale di Chieti (CH).

Nella successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Larino (CB),

l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed a

carico dell’autrice delle condotte delittuose veniva applicata la misura cautelare degli

arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso un’abitazione diversa da quella

dove si erano verificati i reati per cui si è proceduto.



Positivo è stato fortunatamente l’epilogo di questa vicenda, in cui fondamentali sono

state la collaborazione attiva dei cittadini che hanno segnalato l’evento ancora in corso

ed il conseguente perentorio intervento dei militari dell’Arma; cose queste che hanno

permesso di tutelare la vittima, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e

che la condotta delittuosa potesse verosimilmente portare – come purtroppo spesso

accade, specie in casi di questo genere – a ben più gravi ed irreparabili conseguenze.