Termoli/Plastic Free Onlus dona erogatore di acqua microfiltrata all’Istituto Comprensivo Schweitzer

Una iniziativa che sottolinea l’attenzione per l’abbandono sconsiderato della plastica. Un impegno concreto per eliminarla definitivamente lanciando un importante messaggio nelle scuole. Alunni e studenti dovranno essere protagonisti del futuro del pianeta proprio iniziando a capire l’importanza dell’abolizione della plastica che non pochi danni provoca all’emisfero terrestre.

Grazie a questo percorso teso alla divulgazione di tematiche ambientali, l’associazione Plastic Free Onlus ha donato un erogatore di acqua microfiltrata all’Istituto Comprensivo Schweitzer. Al progetto hanno contribuito la Rieco Sud e la Smaltimenti Sud che hanno realizzato duecento borracce con materiale riciclato recante il logo del Comune di Termoli che saranno distriubuite agli studenti.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale che con Plastic Free aveva già stretto una intesa, tramite una delibera di giunta, per l’eliminazione della plastica nelle scuole lavorando con la Rieco al fine di ridurre il più possibile lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. All’incontro hanno presenziato il Sindaco di Termoli Francesco Roberti, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, l’assessore alle Politiche Sociali SIlvana Ciciola, l’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile, il dirigente scolastico Marina Crema, Luca De Gaetano responsabile di Plastic Free Onlus e i rappresentanti di Rieco e Smaltimenti Sud. Tutti insieme con gli studenti per rafforzare un messaggio finalizzato alla salvaguardia del pianeta dalle insidie della plastica.