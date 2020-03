Termoli/ Ordinanza sindacale: limitazione di vendita su aree pubbliche agli ambulanti

Il sindaco di Termoli Roberti emana Ordinanza n. 60 del 16 marzo 2020 con cui ordina in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid 19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 17 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe di limitare la vendita su aree pubbliche non mercatali ai soli ambulanti residenti nel comune di Termoli e di imporre agli stessi l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.

Il sindaco avverte inoltre che le trasgressioni all’ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 CP con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis Dlgs n.267/2000.