Termoli: l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa “Black Friday Free Parking”

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa “Black Friday Free Parking” per agevolare residenti e tutti coloro che arrivano in città per lo shopping.

Nel prossimo fine settimana, venerdì e sabato 29 e 30 novembre, i parcheggi a linea blu saranno gratuiti e si sommeranno a domenica primo dicembre giornata solitamente a parcheggio free.

Una iniziativa voluta di concerto con il Comitato Spontaneo dei Commercianti e che ha già trovato ampi consensi negli anni passati.

“Ancora una volta – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile – cogliamo l’occasione del Black Friday per andare incontro alle esigenze di commercianti ed acquirenti fornendo un piccolo contributo ed incentivare allo stesso tempo l’economia locale sempre alle prese con la concorrenza serrata del commercio on line”.