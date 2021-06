Paura e tensione, ma per fortuna nessun danno a persone; questo il bilancio di un incidente accorso ad una 70enne che in via India a Termoli è stata investita da un’auto che stava facendo retromarcia.

Soccorsa dai volontari della Misericordia, è stata portata in ospedale per un controllo.

Sul posto per i rilievi anche la Polizia Municipale.

foto di repertorio