Termoli/ Incidente sulla A14, famiglia trasportata in ospedale

Sono stati attimi di paura per un’intera famiglia. Era tarda serata ieri quando si è verificato un incidente sulla A14 in territorio molisano. Un auto, a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe perso aderenza, andando a sbattere contro il guardrail. Celeri i soccorsi dei sanitari del 118 insieme alla Polizia autostradale di Vasto Sud. Sull’auto una famiglia di san severo: feriti i due genitori, per fortuna illese le figlie di 6 e 3 anni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale San Timoteo di Termoli.

foto di repertorio