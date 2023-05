Termoli: : inaugurato il parchetto di Via Pascoli

Un nuovo luogo di aggregazione per il quartiere di Colle della Torre. In Via Pascoli è stato inaugurato un nuovo parchetto fruibile da tutti i residenti della zona. Un’area di svago dove sono presenti giochi per bambini e un campo di bocce per i più grandi oltre a diverse panchine, una fontana e l’illuminazione con istallazioni ad energia solare.

Un impegno che l’amministrazione comunale sta portando a termine così come annunciato in campagna elettorale. Riqualificare le periferie per renderle più fruibili ai residenti. A breve partiranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi della zona ed è stata annunciata anche la realizzazione di una scuola materna e di un asilo nido per i più piccoli per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno deciso di vivere in quella zona.

All’inaugurazione del nuovo pacchetto erano presenti, oltre a diversi residenti, anche il sindaco Francesco Roberti, l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano e tutti gli altri componenti della Giunta comunale unitamente a diversi consiglieri comunali. Colle della Torre da oggi offre un nuovo luogo di aggregazione e svago per tutti i residenti.