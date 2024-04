Termoli/In vigore la “Nuova disciplina della sosta degli autoveicoli in Corso Umberto I”

Con l’apposizione della nuova segnaletica, entra di fatto in vigore l’Ordinanza n. 106 del 05.04.2024 “Nuova disciplina della sosta degli autoveicoli in Corso Umberto I”.

Pertanto non sarà più possibile parcheggiare lungo corso Umberto I veicoli

differenti dalle sole autovetture. Gli altri veicoli, se rinvenuti in sosta, potrebbero essere

multati.

La delibera: Il Dirigente del servizio viabilità, su entrambi i lati di corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carlo del Croix e piazza Giuseppe Garibaldi (piazza della stazione ferroviaria) ORDINA: