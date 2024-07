Termoli/ Festival del Sarà: virale il video di lancio con Alec Ross, oltre 500mila visualizzazioni su Instagram

Dal 19 al 21 luglio in Piazza Duomo a Termoli si svolgerà la terza tappa della nona edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, dal titolo “il Futuro dell’intelligenza. Naturale/Artificiale/Politica”. il Festival è promosso da Plastic Free, dalla Camera di Commercio del Molise e dal COSIB – Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno e gode dei patrocini del Comune di Termoli, dell’ASvIS, dell’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia, di Motus-E, del MOST – Centro Nazionale Mobilità Sostenibile e dell’Associazione Nazionale Città dei Motori di ANCI.

La riflessione sarà tutta incentrata sulla parola intelligenza declinata nei suoi tre aspetti più significativi. L’evento si svilupperà in tre serate con quattro diversi panel e vedrà salire sul palco o collegarsi da remoto 24 ospiti d’eccezione tra cui, tra gli altri, l’ex consulente di Barack Obama Alec Ross, oggi Distinguished Visiting Professor Bologna Business School, che ha rilasciato prima di rientrare negli Usa un’intervista esclusiva all’ideatore del Festival del Sarà Antonello Barone, il presidente della fondazione Migrantes l’Arcivescovo Gian Carlo Perego, il Prefetto Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione Laura Lega, la giornalista di Rai 1 Barbara Carfagna, il fondatore della casa editrice Tlon Andrea Colamedici, il presidente della Commissione Intelligenza Artificiale padre Paolo Benanti, l’editorialista della Stampa, il professor Massimiliano Panarari, il fondatore della rivista di geopolitica Le Grand Continent, Gilles Gressani. La sera di sabato 20 luglio il secondo panel sarà dedicato al futuro della mobilità sostenibile per riflettere con il mondo delle istituzioni (il sottosegretario Butti, il senatore Della Porta, l’Assessora Gaia Romani del Comune di Milano), della società civile (Rossella Muroni di ASvIS) e dell’impresa (Fabio Pressi di A2A, Stefano Gardini di Aeroporto di Bologna, Tommaso Pavoncello di ACC, Antonio Lucio Valerio di RES) sul DDL bipartisan n. 658 presentato in Senato e che propone l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, di cui Termoli è designata quale Capitale Zero. Main partner: A2A, ACC, Enilive.

Diretta streaming su www.festivaldelsara.com . Il reel di lancio con Alec Ross e Antonello Barone supera le 500 mila visualizzazione su IG.

L’anteprima di 60 secondi dell’intervista che Alec Ross ha rilasciato ad Antonello Barone postata come reel di lancio del Festival su Instagram è diventata virale. Un minuto di puro ottimismo sul futuro dell’Italia e sulla capacità innata degli italiani di innovare e invitare prodotti unici quello dell’ex consulente senior di Barack Obama che ha colto nel segno. Il reel su Instagram in cui in 60 secondi Alec Ross testimonia il suo amore per l’Italia e ricorda come gli italiani nella Storia siano stati grandi innovatori ha colto nel segno e ha superato in pochi giorni le 500mila visualizzazioni creando un dibattito acceso sul futuro del nostro Paese fra ottimisti e nostalgici. Termoli e il Festival del Sarà sono entrati così nel cellulari di tantissimi cittadini coinvolti dalla passione per il nostro paese da parte di uno dei personaggi più influenti della politica e dell’innovazione globali.

Antonello Barone: siamo al confine di un’era: l’intelligenza, prerogativa delle forme di vita a base carbonio, riguarderà anche gli oggetti fatti di silicio?

“L’intelligenza è il complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all’adattamento. Così la Treccani. Ma questa facoltà in natura è davvero una esclusiva dell’homo sapiens? O anche altri organismi e forme di vita dimostrano di possedere una forza biologica tesa alla sopravvivenza che altro non è se non un segno di intelligenza? Sopravvivere in natura. Non è forse questo il sintomo che dimostra che un essere vivente possiede una qualche forma di intelligenza? Nel frattempo l’evoluzione tecnologica si è spinta oltre. Non solo gli esseri a base carbonio, ma anche le entità a base silicio appaiono in grado di avere questa prerogativa. Ma come possono gli oggetti o i programmi informatici, privi di intenzioni, essere intelligenti? Intelligenza artificiale è forse un inganno semantico o siamo davvero alle soglie di un’era in cui questa facoltà sarà condivisa con entità non biologiche? E quali dilemmi etici e filosofici produce questa prospettiva? E la nostra specie saprà affrontare questo passaggio epocale, mentre le democrazie occidentali appaiono sempre più incapaci di eleggere rappresentanti consapevoli delle sfide che ci attendono, preferendo spesso, invece, i meno preparati, i meno riflessivi, i meno adattivi, dunque, i meno intelligenti? Questi i quesiti a cui cercheremo di dare risposta nella tre giorni del Festival del Sarà. Affacciati sull’Adriatico ci faremo ispirare, come abitudine del Festival, dalle riflessioni di menti illuminate”.

Il 20 luglio il secondo panel sarà dedicato al DDL bipartisan n. 658 Senato per l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, che prevede Termoli Capitale Zero.

La sera del 20 luglio un momento speciale sarà dedicato alla riflessione sulla mobilità intelligente e sostenibile del futuro. Proprio dal palco del Festival del Sarà nell’edizione del 2021 è nata l’idea di istituire per legge una capitale italiana della mobilità sostenibile seguendo la scia della norma che ha istituito la capitale italiana della cultura. Quell’intuizione è diventata proposta di legge nella precedente legislatura, poi terminata precocemente con la caduta del governo Draghi, e riproposta nuovamente durante l’attuale del senatore Costanzo Della Porta e controfirmata dai sentori Fina del PD e Di Girolamo del M5S. La norma prevede che Termoli sia la Capitale Zero. Durante la serata sarà fatto il punto sull’iter parlamentare e sulle numerose adesioni di soggetti istituzionali, accademici e imprenditoriali che sostengono pubblicamente il DDL. Si completerà così una nuova tappa del percorso di divulgazione e di informazione inerente DDL bipartisan n. 658 Senato che il Festival del Sarà si è premunito di sostenere con diversi eventi durante l’anno: dalle tappe di Roma e Bologna del Festival stesso con la presenza degli ex Ministri Paola Severino e Enrico Giovannini e degli assessori alla mobilità dei Comuni di Roma, Milano e Bologna, all’evento organizzato durante il Salone internazionale del libro di Torino in collaborazione con ASvIS, fino ai seminari presso le Università di Bologna e Pescara.

A2A, ACC e Enilive main partner del Festival del Sarà

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro può fregiarsi del supporto di tre colossi imprenditoriali del panorama europeo.

A2A è uno dei leader italiani nel settore energetico con un focus verticale sulla mobilità sostenibile attraverso la sua A2A E-Mobility. La transizione ecologica è il cardine della strategia di A2A. Forti degli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, A2A ha deciso di rilanciare le sue ambizioni al 2035 con un nuovo Piano. I due pilastri dell’economia circolare e della transizione energetica guidano un piano di investimenti 2024-2035 da 22 miliardi di euro, focalizzato su infrastrutture, persone e imprese, decarbonizzazione e sviluppo future-fit. Investimenti in business diversificati e allineati ai trend di lungo periodo per generare valore sostenibile, garantendo solidità finanziaria e rendimenti per gli azionisti.

ACC è la joint-venture europea partecipata da Stellantis, Mercedes-benz e TotalEnergies che realizzerà a Termoli la prima Gigafacotry italiana per la produzione di batterie per le auto elettriche. ACC è nata nel 2020 per adattarsi ad un ambiente altamente tecnologico e in continuo cambiamento come è oggi il settore automotive e dell’energia. La sua specialità sono le batterie per veicoli elettrici. Un centro di ricerca e sviluppo attivo a Bruges (Bordeaux), insieme a un impianto pilota all’avanguardia a Nersac, in Francia (Nouvelle Aquitaine). Enilive, società del Gruppo Eni. Eni è impegnata ad immaginare il futuro e dargli forma: da oltre 70 anni è al fianco delle persone, senza smettere di guardare lontano e trovare nuove strade per affrontare le sfide del cambiamento. Oggi Eni si proietta nel domani con Enilive, il brand del gruppo che guida il percorso di trasformazione del mondo della mobilità.

Ufficio stampa