Termoli/ Ferramenta Martella e Acqua & Sapone donano materiale per associazioni e senza tetto

Continua la gara di solidarietà delle varie attività commerciali che si trovano sul territorio. E’ stato consegnato ogni genere di materiale che questa volta sarà destinato alle associazioni di volontariato e ai locali della scuola “Schweitzer” che sono stati adibiti a dormitorio per i senza tetto che si trovano in città.



A donarli all’assessore alla Protezione Civile Michele Barile sono stati la ferramenta “Martella” e “Acqua & Sapone” consapevoli che in questo momento tutto è utile per cercare di contrastare il diffondersi del Coronavirus-Covid19.

La ferramenta Martella ha consegnato a Michele Barile guanti per le pulizie, occhiali protettivi e pasta lavamani.



Tutto il materiale sarà destinato alle associazioni di Protezione Civile che collaborano attualmente con il Coc, Centro Operativo Comunale, che giornalmente si riunisce per monitorare l’evolversi della situazione sul territorio cercando anche di individuare le esigenze più impellenti che si presentano.



Il negozio Acqua & Sapone di via Olanda ha invece donato una vasta gamma di prodotti per l’igiene della persona e per la sanificazione di ambienti che saranno destinati ai senza fissa dimora che trovano riparo in questi giorni nei locali della palestra di via Perrotta.