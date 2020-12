Termoli/ Dispositivi di protezione per lo sportello oncologico Lilt e il Day Hospital oncologico presso l’ospedale San Timoteo

Dispositivi di protezione anche allo Sportello Oncologico della LILT e al Day Hospital Oncologico presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. L’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha rifornito con parafiati in plexiglass tutte le postazioni presenti all’interno degli ambulatori che ospitano il DH, in modo che tutte le attività possano continuare nella massima sicurezza.

In un momento in cui la pandemia sta subendo una nuova accelerazione, non bisogna dimenticare chi sta lottando contro il cancro. Così sia le terapie che il percorso di riabilitazione psico-sociale possono continuare per tutti i malati oncologici che si rivolgono al DH dell’ospedale di Termoli.

Il programma di cura e di follow-up del paziente neoplastico continuerà ad essere fornito nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di contrasto al Covid-19.