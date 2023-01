Termoli/ Colto in flagranza di reato mentre spacciava droga, arrestato e ristretto ai domiciliari

Brillante operazione dei Carabinieri di Termoli che hanno arrestato un pregiudicato di 28 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in flagrante, mentre cedeva stupefacente a un acquirente.

In seguito a controlli è stata individuata una stanza presa in affitto in un B&B in città, dove sono stati trovati piccoli quantitativi di cocaina e diverse migliaia di euro.

Il denaro sequestrato è ritenuto dagli inquirenti provento di cessione di droga.

L’uomo, è stato arrestato con la misura dei domiciliari.