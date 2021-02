Termoli/ Chiusura scuole prorogata al 20 febbraio, e limitazioni alla vendita in aree mercatali pubbliche

Dopo la Delibera regionale di emanazione Zona Rossa per 28 paesi del Basso Molise, compresa la città di Termoli, il sindaco Roberti decide di emanare nuova Ordinanza per prorogare la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado fino al 20 febbraio.

-la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Termoli, disposta con la precedente Ordinanza n. 34 del 30.01.2021, è prorogata fino al 20.02.2021 incluso;

-nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale

-ai dirigenti scolastici è demandata l’organizzazione del personale docente e non docente per ottimizzare al meglio la didattica nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi

Inoltre con un’altra ordinanza il sindaco Roberti dispone :

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 10/02/2021 e fino al 21/02/2021, salvo proroga:

E’ fatto divieto di vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali agli spuntisti e ambulanti non residenti nel Comune di Termoli.