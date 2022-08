Termoli Buskers Night/ Il 13 agosto la lunga Notte degli artisti di strada

Un’intera serata dedicata agli artisti di strada. Le principali vie

della città si illumineranno a festa il prossimo 13 agosto grazie all’evento “Termoli

Buskers Night”.

Spettacoli itineranti, musica, mangiafuoco e tanto divertimento da non perdere. Un evento

che precede il Ferragosto e che promette di rendere protagonisti tutti coloro che

assisteranno agli spettacoli improvvisati dagli artisti di strada.

Dalle ore 21 il centro si popolerà di performer che daranno vita ad una grande festa. Due i

momenti principali della Termoli Buskers Night: il primo in Piazza Duomo all’interno

del borgo vecchio con lo spettacolo “Dialogo a più voci” eseguito da Luisa D’Amore

e Roberto Lori che si esibiranno dalle ore 21 con replica alle 22.30.

Sul lungomare di Rio Vivo, invece, due saranno i momenti di intrattenimento

organizzati per tutti i presenti.

In questo caso il workshop “L’amore Unico” si terrà dall’11 al 13 agosto dalle ore 17

alle ore 20, si tratta di un laboratorio di danza improntato sull’ascolto dei suoni del mare e

di tutte quelle altre situazioni con cui ci si può trovare a contatto in spiaggia: gli scogli, i

sassi, la sabbia, la brezza e la quiete che creeranno un ensemble che darà vita al

movimento della danza che incontrerà la spontaneità della natura. Il laboratorio è rivolto a

danzatori, performer, attori e semplici appassionati divisi in diverse fasce. Livello

principianti (9-12 anni), livello intermedio/avanzato dai 13 anni in su.

Alle ore 19 del 13 agosto “Performance di danza” al tramonto a cura di Luisa

D’Amore e Roberto Lori ed i ragazzi presenti al laboratorio coreografico sul mare.