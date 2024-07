Termoli/Arrestato in flagranza di reato, un 24enne già titolare di precedenti di polizia

A Termoli (CB), nell’ambito di un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere

le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e

Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato,

un 24enne del luogo già titolare di precedenti di polizia.

Nella circostanza gli operanti procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare

presso l’abitazione dello stesso, durante la quale rinvenivano tre involucri in materiale

plastico termosaldati contenenti complessivamente grammi 137 circa di Cocaina, un

bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e diverso materiale per il

confezionamento di sostanze stupefacenti.

Quanto rinvenuto nel corso della suddetta attività di polizia giudiziaria veniva quindi

sottoposto a sequestro penale, in attesa delle necessarie analisi di laboratorio e del

successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato, mentre l’uomo –

appurate le sue responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 – veniva tratto

in arresto e tradotto presso la casa circondariale più vicina al luogo della condotta

delittuosa, per ivi permanere a diposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini

Preliminari, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato dai militari

ed a carico del 24enne veniva disposta la liberazione, ritenendo che non sussistessero

ulteriori esigenze di natura cautelare.

L’attività in questione, che segue ad altre operazioni in materia di stupefacenti svolte

anche di recente dall’Arma locale, dimostra quanto l’annoso problema dello spaccio e

dell’uso di droghe sia ancora quantomai attuale (specie fra i giovani, attesa l’età media

sempre più bassa di spacciatori e consumatori) e necessiti di una sempre maggiore e

costante attenzione al fine di svolgere un’efficace azione di prevenzione e repressione

in materia.