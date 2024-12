Termoli/ Arrestato 28enne spacciatore e segnalato 20enne per detenzione di stupefacenti

A conclusione di un mirato servizio di controllo del territorio, svolto a Termoli (CB) e

finalizzato a prevenire e reprimere le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia

hanno arrestato, in flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti, un 28enne incensurato, originario del Gambia ma da tempo

dimorante in questo centro.

Nell’ambito della medesima attività veniva anche segnalato amministrativamente alla

Prefettura U.T.G. di Campobasso, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, un

20enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nella circostanza gli operanti notavano il 28enne, nel centro cittadino, mentre cedeva

gr. 1,20 di Hashish ad un’acquirente, in cambio di 10,00 euro in contanti.

A quel punto i militari intervenivano tempestivamente, bloccando i due e procedendo

ad effettuare anche una perquisizione domiciliare a carico del “pusher”, nel corso della

quale rinvenivano 1 panetto di Hashish del peso gr. 54,00 circa, 26 involucri in carta

stagnola contenenti la medesima tipologia di sostanza del peso complessivo di gr. 29,00

circa e 1 bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.

Quanto complessivamente rinvenuto nel corso della citata attività di polizia giudiziaria

veniva sottoposto a sequestro, in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo

deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato, mentre il 28enne – appurate le

sue responsabilità penali in relazione al reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio

di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 –

veniva tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione per ivi permanere, in regime

di arresti domiciliari, a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria,

l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato e veniva

altresì disposta la liberazione dell’uomo.

L’attività in questione, che segue ad altre operazioni di analogo genere svolte anche

recentemente sulla fascia costiera dall’Arma di Termoli (CB), ha evidenziato quanto

ancora attualissimo e degno della massima attenzione sia il problema della diffusione

delle sostanze stupefacenti anche tra i giovani.