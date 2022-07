Termoli: al via la prima edizione di “Musica al Borgo”

L’incantevole scenario del paese vecchio di Termoli sarà la cornice della prima edizione di “Musica al Borgo”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune della città adriatica.

Riflettori accesi dall’8 al 10 luglio, nel prossimo week end, per tre serate, tutti coloro che

si troveranno al borgo vecchio potranno assistere a tre concerti musicali che si terranno in

Piazza Duomo.

A partire da venerdì quando dalle 21,30 in poi si terrà il Live “Tintilia Soud”, spettacoli

itineranti di artisti di strada. Sabato sera, sempre alle 21,30, sarà la volta di

“Tuttocompreso” con gli spettacoli degli artisti di strada. Gran finale invece domenica

sera, appuntamento sempre alle 21,30 in Piazza Duomo con Atmosfere Sonore

(clarinetto di Antonio Arietano e la fisarmonica di Claudio Patuto).

L’ingresso è libero.

La prevista manifestazione “Il Borgo Divino e dell’Olio” è invece stata rinviata a data

da destinarsi.