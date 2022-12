Termoli/ Affetto da Covid ed altre criticità, muore paziente 70enne

Non entriamo nella discussione su un decesso per Covid o ‘anche’ a causa dell’infezione. La notizia è che al San Timoteo di recente è deceduto un 70enne di Termoli, con un quadro clinico rappresentato da criticità e anche da infezione da Sars-Cov-2, che avrebbe aggravato la situazione.

Sempre negli ultimi giorni un altro paziente con Sars-Cov-2 è istato trasferito in una struttura specializzata fuori regione per una patologia, diversa dal Covid-19, che necessitava di un intervento non possibile in regione.

foto di repertorio