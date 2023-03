Una strada brecciata che attraversa una campagna pietrosa in agro di Sepino in un pomeriggio di fine inverno. La nostra esplorazione inizia da qui… Prima di giungere alla meta ci attende un cammino di circa 3 kilometri da percorrere a piedi . Ed ecco apparirci la sagoma di quello che fu il conventino di S. Maria degli Angeli, in agro di Sepino (CB). VIDEO

Per essere informato e seguire i nostri video iscriviti al canale YouTube Terminus visione