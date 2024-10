Teatro Savoia, presentata la stagione di spettacoli 2024/2025

È stata presentata a Campobasso la Stagione di spettacoli del Teatro Savoia 2024-2025, prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e sostenuta dalla Regione Molise e dalla Provincia di Campobasso. Nell’incontro con la stampa convocata nel foyer del teatro del capoluogo, è stato presente il Consigliere regionale delegato alla Cultura Fabio Cofelice, con la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti, insieme ai componenti del Cda, che ha tracciato gli aspetti della stagione teatrale e dei nove spettacoli inseriti in cartellone, che andranno in scena dal 5 novembre 2024 al 28 marzo 2025, con doppia recita.

<<Torna la stagione teatrale con una programmazione sempre più variegata – ha dichiarato la presidente Antonella Presutti – dal progetto speciale legato a “Il mio nome è Tempesta” sull’assassinio di Giacomo Matteotti ad una moderna favola metropolitana come “Alice nelle fogne delle meraviglie”, passando attraverso la grande tradizione del tango e ancora Ionesco, Shakespeare e Ozpetek. Una grande metafora che ci circonda come “Acqua” e poi un capolavoro come “Moby Dick”, così come le rutilanti scene di Umberto Scida che portano in un viaggio straordinario all’interno della musica del ‘900. Un programma estremamente ricco che ci accompagnerà fino alla primavera che, siamo certi, sarà apprezzato come sempre accade dal nostro pubblico>>.

La vendita degli abbonamenti inizierà lunedì prossimo, 21 ottobre dalle ore 10 nei punti vendita Ciaotickets, on line al link https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura, e infine presso la biglietteria del Palazzo Gil (ingresso in Via Milano a Campobasso), dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18.

I biglietti d’ingresso per i singoli spettacoli, infine, saranno messi in vendita dal 5 novembre alle ore 10,00, a conclusione della campagna abbonamenti.