Teatro “Fulvio” di Guglionesi : Stagione teatrale 2020, con la direzione artistica di Stefano Sabelli

Al Teatro comunale “Fulvio” di Guglionesi è stata presentata la Stagione teatrale 2020, con la direzione artistica di Stefano Sabelli.

Il cartellone proposto dal Comune di Guglionesi, in collaborazione con gli eventi “Turismo è Cultura” della Regione Molise e Teatri Molisani, come nel 2019 vede una sinergia di intenti artistici con “Il Teatro del Loto” di Ferrazzano, e dunque vari spettacoli di riflesso tra i due piccoli centri eppure attivi culturalmente nella nostra regione proprio nell’offerta teatrale, dal titolo evocativo nel 2020: “R-evolution”.

“Sì, è un’evoluzione quella del Teatro del Loto – dalla presentazione della stagione 2020 – , e oggi anche del Fulvio di Guglionesi, che nasce da una piccola grande Rivoluzione: di pensiero, di azione, di vita vissuta e amata. Nel Comune di Guglionesi, nel suo Sindaco e nel suo Assessore alla Cultura, abbiamo trovato amministratori capaci e di visione, che ci hanno spronato e dato fiducia, affidandoci anche la direzione artistica e organizzativa del Fulvio. E noi li ringraziamo, sapendo che il cammino, in ogni modo, bisogna farlo insieme. Oggi, nel 2020, dopo una prima Stagione di rodaggio, all’alba di un nuovo decennio, il LOTO e il FULVIO pongono le premesse perché due Stagioni teatrali, gemelle e che insieme coprono un territorio che si estende dal Molise interno al mare, possano evolvere ulteriormente per creare necessità e dipendenza di Cultura teatrale e, insieme, di ricerca e attitudine al bello. Un bello di cui tutto il Molise necessita, per promuovere crescita sociale e ricerca di Felicità, che non dobbiamo più negarci: perché non episodica ma radicata nella convinzione e nella determinazione dei più.

Questa doppia Stagione teatrale che la contemporaneità e la felicità nella contemporaneità soprattutto indaga, attraverso più linguaggi di teatro contemporaneo, sia premessa di ulteriore evoluzione e viatico di Felicità. Perché da sempre Rivoluzione è Felicità! Venendo a Teatro, in ogni poltrona del Loto e del Fulvio, evolvendovi, la sperimenterete. Chi è di scena?”

Domenica 9 febbraio – ore 19

Teatro Fulvio – Guglionesi

TEATRIMOLISANI/COMPAGNIA DEL LOTO

ENZO LUONGO E PIPPO VENDITTI

MOLI LAND

ANCHE I MOLISANI NEL LORO PICCOLO S’INCAZZANO

Da un’idea di Enzo Luongo

con la partecipazione di Pietro Mignogna al pianoforte Produzione artistica e tecnica di Eva Sabelli e Gianmaria Spina

Domenica 1 marzo – ore 19:00

Lunedi 2 marzo – ore 10:00 (scolastica)

Teatro Fulvio – Guglionesi

TEATRIMOLISANI/COMPAGNIA DEL LOTO

Eva Sabelli – Gianantonio Martinoni Bianca Mastromonaco Matteo Palazzo – Fabrizio Russo

PeerGynTrip

tratto da H. Ibsen

adattamento e regia di Stefano Sabelli

scene di Francesco Fassone – Costumi di Martina Eschini

con le musiche dal vivo di Piermarino Spina e Piero Ricci

Sabato 13 marzo – ore 21:00

Teatro Fulvio – Guglionesi

TEATRIMOLISANI / DIVINA MANIA

GIANMARCO SAURINO – MAURO LAMANNA

ELENA FERRANTINI

CONTRO LA LIBERTÀ

di Esteve Soler – traduzione Carles Fernandez Giua

regia Mauro Lamanna

progetto sonoro Samuele Cestola light design Luca Annaratone scenografia Andrea Simonetti costumi Chiara Mazzetti Di Pietralata organizzazione generale Pietro Monteverdi

Venerdì 27 marzo – ore 21:00

Teatro Fulvio – Guglionesi

CARROZZERIA ORFEO

BEATRICE SCHIROS – GABRIELE DI LUCA – MASSIMILIANO SETTI

PIER LUIGI PASINO – PAOLO LI VOLSI

ANIMALI DA BAR

drammaturgia di Gabriele De Luca

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

voce fuori campo Alessandro Haber

Sabato 4 aprile – ore 21:00

Teatro Fulvio – Guglionesi

ORLANTIBOR DI ROBERTA BELLESINI FALETTI

Chiara Buratti

L’ULTIMO GIORNO DI SOLE

testi musiche di Giorgio Faletti

regia Fausto Brizzi

direzione musicale e arrangiamenti: Andrea Mirò aiuto regia Tommaso Rotella scene Francesco Fassone

Sabato 18 marzo – ore 19:00

Lunedi 20 marzo – ore 10:00 (scolastica)

Teatro Fulvio – Guglionesi

SARANDREA-IMPARATO / TEATRIMOLISANI

Mariagrazia Sarandrea – Giovanni Imparato

EBBÒ

LO SPIRITO DELL’OFFERTA

di Sarandrea | Imparato

Sabato 9 maggio – ore 21:00

Teatro Fulvio – Guglionesi

FOXTROT GOLF

BARBARA DE ROSSI – FRANCESCO BRANCHETTI

UN GRANDE GRIDO D’AMORE

di Josiane Balasko

e con

Isabella Giannone e Simone Lambertini

musiche originali di Pino Cangialosi

regia Francesco Branchetti

Sabato 16 maggio – ore 21:00

Teatro Fulvio – Guglionesi

A.GI.DI

RIMBAMBAND

NOTE DA OSCAR

scritto da Raffaello Tullo

aiuto regista Luca Cicolella

con Raffaello Tullo – voce, Renato Ciardo – batteria, Vittorio Bruno – contrabbasso, Nicolò Pantaleo – fiati, Francesco Pagliarulo – pianoforte

regia Paolo Nani

“Nel 2020 proponiamo al pubblico due spettacoli in più – l’esortazione del delegato alla Cultura del Comune di Guglionesi, il Consigliere comunale Michele D’Anselmo – rispetto alla passata stagione, con un costo in termini di abbonamento accessibile, tenendo conto che rispetto al prezzo del biglietto oltre due spettacoli sono in omaggio per gli abbonati. Come già sperimentato con il successo del Festival Aut Aut, la prevendita avviene anche online attraverso il sito www.diytichet.it oltre che nei punti vendita SISAL. Quest’anno, inoltre, saranno coinvolte le scuole e i loro laboratori teatrali, non solo dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, con appuntamenti e workshop ai quali hanno dato già adesioni e disponibilità alcuni attori e protagonisti che saliranno sul palco del “Fulvio” durante la stagione teatrale a Guglionesi. ”