Strage New Orleans, investe folla e spara: 10 morti. Killer ucciso

(Adnkronos) –

Strage di Capodanno a New Orleans, in Louisiana. Un'auto ha investito la folla a Bourbon Street nelle prime ore di oggi, 1 gennaio 2025, e ha aperto il fuoco: 10 morti e 30 feriti nel quartiere francese. Il killer è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti intervenuti. Anne Kirkpatrick, sovrintendente della polizia, ha spiegato che l'aggressore "era intenzionato a provocare una carneficina". Due agenti di polizia sono stati feriti con colpi d'arma da fuoco e sono ricoverati e le loro condizioni sono giudicate stabili, ha aggiunto Kirkpatrick. L'Fbi ha confermato che il killer è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti. Il decesso dopo che ha "iniziato uno scontro con le forze dell'ordine locali. L'attacco è stato "assolutamente intenzionale" e "non derivato da uno stato di ebrezza", ha sottolineato o Kirkpatrick, spiegando che "ieri sera abbiamo chiamato tutti gli agenti che avevamo. Ce n'erano 300 qui". La maggior parte delle 30 persone ferite sono residenti locali e non turisti, ha poi spiegato. "Abbiamo informazioni su chi è in ospedale in questo momento", ha detto. "Non sappiamo quanti potrebbero essere turisti rispetto alla gente del posto, ma dalle informazioni che ho in questo momento sembra che la maggioranza siano gente del posto", ha sottolineato. L'auto si è lanciata sulla folla in una zona affollata di cittadini e turisti impegnati a festeggiare il Capodanno, ha spiegato la polizia locale con un comunicato su 'X', "all'angolo tra Canal e Bourbon Street". L'attacco è avvenuto alle 3.15 ora locale. Secondo quando riferito alla Cbs da testimoni oculari, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l'autista è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare. I feriti sono stati trasportati nel Centro medico universitario, nell'ospedale Touro, nell'ospedale generale di East Jefferson, nel centro medico Ochsner Campus Jefferson e nel campus battista di Ochsner. La strage è avvenuta a poche ore da un evento sportivo di primissimo piano in programma a New Orleans. Nella serata di mercoledì, infatti, si gioca lo Sugar Bowl, sfida di football Ncaa tra Georgia e Notre Dame. La squadra vincente avanza alle semifinali dei playoff del college football. La sindaca di New Orleans LaToya Cantrell è stata la prima ad aver definito la strage un "attacco terroristico". Ma, pochi istanti dopo, l'agente speciale dell'Fbi Alethea Duncan ha dichiarato, in conferenza stampa, che "questo non è un evento terroristico". Solo in un secondo momento l'Fbi avrebbe iniziato a indagare per ''potenziale evento terroristico''. Due interpretazioni diverse della stessa tragedia che hanno creato incertezze nel pubblico, ma che, secondo l'ex vicedirettore dell'Fbi Andrew McCabe, ''non ha nulla di allarmante'' e non è segnale di reale mancanza di sintonia. Perché, ha spiegato McCabe alla Cnn, non c'è da preoccuparsi se i funzionari "forse non sono perfettamente in sintonia su come trasmettere la notizia e presentarla al pubblico in quest'ora così mattutina". A fargli eco è Juliette Kayyem, analista della Cnn per la sicurezza nazionale, l'intelligence e il terrorismo, secondo la quale è possibile che il sindaco abbia utilizzato il termine "attacco terroristico" in senso colloquiale, senza riflettere la definizione formale di terrorismo dell'Fbi. "Questo è un atto di terrore nel senso che sta terrorizzando una città. Dieci persone sono morte. La città è chiusa. E il sindaco potrebbe aver usato il termine "terrore" come riflesso e descrizione di ciò che questo tipo di violenza fa a una città, indipendentemente dall'intento del perpetratore", ha detto Kayyem. Ma affinché l'Fbi determini che un atto è terrorismo "bisogna provare un certo tipo di intenzione", ha spiegato Kayyem. L'Fbi, infatti, definisce il terrorismo interno come "atti criminali violenti commessi da individui e/o gruppi per promuovere obiettivi ideologici derivanti da influenze interne, come quelle di natura politica, religiosa, sociale, razziale o ambientale". La Cnn spiega anche che l'agenzia definisce il terrorismo internazionale come "atti criminali violenti commessi da individui e/o gruppi che sono ispirati da, o associati a, organizzazioni terroristiche straniere designate o nazioni (sponsorizzate dallo Stato)". L'Fbi "indaga su molte cose allo scopo di determinare se si tratti o meno di atti terroristici", ha sottolineato McCabe. Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha definito intanto un "orribile atto di violenza" l'attacco della notte. Con un intervento su 'X', Landry ha invitato a pregare per le vittime e per i soccorritori. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato intanto informato della strage a Bourbon Street, ha reso noto la Casa Bianca dicendo di aver contattato il sindaco di New Orleans per offrirgli il suo supporto. Si prevede che Biden continuerà a ricevere informazioni durante tutta la giornata, ha aggiunto la Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)