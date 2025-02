Stellantis/Sabella esprime grande soddisfazione, boccata d’ossigeno per lo stabilimento Termolese

Il segretario cittadino e capogruppo consiliare di Forza Italia Termoli Vincenzo Sabella esprime grande soddisfazione per la notizia divulgata dai vertici Stellantis. “



Trattasi, ha dichiarato Sabella, di una fondamentale boccata d’ossigeno per lo stabilimento Termolese che negli ultimi mesi ha subito un calo della produzione importate a causa della dismissione della produzione del vecchio cambio. La notizia assume ancor più rilevanza in

considerazione della circostanza che smentisce definitivamente il chiacchiericcio strumentale, esercizio molto diffuso ultimamente, da parte di una certa politica che probabilmente non aspettava altro per poter poi addossare le responsabilità agli attuali Governi regionale e nazionale.



Ora dovranno trovarsi un altro passatempo, continua Sabella. Questa iniziativa scongiura definitivamente l’ipotesi chiusura dello Stabilimento Termolese, che in realtà non è mai stata reale ed era solo nella mente di chi per mesi ha speculato politicamente sulla problematica. In attesa di altre notizie positive che, come dice il comunicato ufficiale Stellantis, non sono collegate, tutti i dipendenti e le loro famiglie, l’indotto e il territorio tutto possono tirare un sospiro di sollievo”.