Sport, natura e benessere : presentazione delle attività sportive al Bosco Faiete

Domenica 15 Settembre 2024 presso il Parco naturalistico Bosco Faiete, le principali associazioni e società sportive del territorio allestiranno banchetti informativi e presenteranno esibizioni e dimostrazioni delle proprie discipline.

Una manifestazione di sport e benessere dedicata a tutti i cittadini che potranno cimentarsi gratuitamente in attività sportive quali volley, rugby, calcio, yoga, Thai Chi, bocce, scherma, scacchi, tiro con l’arco, mountain bike, nordic walking.

Non mancherà quindi, la possibilità di partecipare a lezioni prova sperimentando direttamente l’attività gradita e perché no… scegliere lo sport preferito per la nuova stagione sportiva 2024/25.

Una cultura, quella dell’attività fisica, che è importante promuovere e facilitare a tutte le età.

La natura può fornire un contesto ideale per svolgere attività fisica, grazie al ruolo determinante e benefico degli elementi naturali sulla salute. La pratica sportiva outdoor è una valida opportunità per godere dei benefici dell’esercizio fisico e favorire un continuo contatto delle persone con la natura.

L’allenamento all’aria aperta, tra le altre cose, potenzia la respirazione, consente un maggiore e migliore assorbimento di vitamina D, aiuta la concentrazione, favorisce la riduzione dello stress, riduce il rischio di sviluppare malattie virali ed induce un aumento del consumo energetico fondamentale per mantenere sotto controllo il peso corporeo.

Inoltre, la pratica di attività fisica a contatto con la natura favorisce una maggiore sensibilità sui temi ambientali, in particolare in materia di inquinamento dell’aria e del territorio e facilita lo sviluppo di un corretto rapporto con il patrimonio naturale, promuovendo una visione della natura non come fonte da cui attingere, bensì come bene comune da rispettare e preservare.

Una giornata speciale, dedicata ad affermare l’importanza dello sport, dell’ambiente e del benessere dei cittadini, per promuovere un’azione consapevole della politica e delle amministrazioni in questa direzione.

Trasformare gli ambienti urbani in spazi sempre più accoglienti per praticare sport e attività fisica.