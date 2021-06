Sport/ E’ serie C: il Campobasso torna nel grande calcio

La gioia dei tifosi in strada (foto Tina Piano)

Alla fine il tormento, l’attesa e la tensione sono state ripagate: il Campobasso dopo oltre un trentennio torna in serie C, come ai tempi di Berardo e Falcione e casomai pensando alla serie B come ai tempi di Molinari. Dopo il lungo recupero oltre il 90esimo, il fischio finale della partita vinta a Rieti ha scatenato la folla nel capoluogo di regione: mentre scriviamo sono già centinaia i tifosi in strada, con bandiere, clacson e fumogeni rossoblù… e la festa continua.

Una gioia incontenibile che fa il paio con quella dei tifosi che si sono recati in trasferta, sostenendo viaggio, costi e sacrifici non indifferenti e che a fine partita hanno scaricato sulgi spalti la gioia, all’unisono con i giocatori e i dirigenti.

Letteralmente impazziti di gioia tutti, dall’allenatore Mirko Cudini, al presidente Mario Gesuè al patron Max Rizzetta.

Grazie a loro e ai valorosi calciatori Campobasso torna nel grande calcio e torna grande.

(ste.man)