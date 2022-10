Sport/ Calcio, Campomarino- Campobasso 1919 0-4

Campomarino

Nuzzo, Spadaccino, Testa, Kamara, Aufiero, Mascilongo, Finizio, Mastrangelo, Falco, Montichiari, Letto.

All Tanga.

Campobasso 1919

Di Rienzo, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Traore’, Lombari, Fruscella, Vanzan.

All Di Meo.

Arbitro: Di Domenico di Isernia.

Marcatori : al 4′ Franchi, al 25′ Ioio, al 60′ Lombari, al 87′ Di Bari.

Espulso al 55′ Kamara per gioco falloso.

Il Campobasso 1919, giocherà contro il Ripalimosani dopo aver vinto contro il Guglionesi mercoledì al Selvapiana. Lapartita di oggi, comincia con i locali in attacco ma al 4′ al primo affondo degli ospiti su angolo battuto da Vanzan, il portiere Nuzzo esce a vuoto e Franchi di testa segna 1-0 per i rossoblu. Al 25′, raddoppio per gli ospiti, angolo di Vanzan e Ioio di testa realizza il 2-0. Al 28′, tiro di Finizio ma Di Rienzo respinge in angolo. Al 40′ ci prova Ioio ma la palla finisce alta sopra la traversa. Finisce cosi, il primo tempo, con il Campobasso 1919 che va al riposo sul risultato di 2-0 e conferma la sua superiorità.

Nel secondo tempo, al 50′ , tiro di Finizio, il migliore dei suoi ma il portiere ospite blocca la palla. Al 55′, Kamara, atterra Franchi lanciato a rete e l’arbitro lo espelle essendo già ammonito, i locali restano in 10 uomini e sono in svantaggio di due reti. Al 60′, tIro di Fruscella , il portiere di casa respinge ma la sfera termina a Lombari che segna il 3-0.

Di Meo, fa uscire Fruscella e Di Rienzo e fa entrare Ripa e Pinto. Al 80′, Ripa segna il 4-0 ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Negli ospiti, esce Colombo ed entra Di Bari e proprio lui al 87′ realizza il 4-0.

Finisce cosi, la partita i locali hanno giocato bene ma il Campobasso 1919 ha dimostrato di non temere nessuno e ottiene con questa vittoria 8 partite vinte su8 disputate finora.

Arnaldo Angiolillo