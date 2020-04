SOA e FLM uniti contro l’anticipo di riapertura della Fiat Fca di Termoli. Non e’ un servizio essenziale

SOA ed FLMuniti contro l’anticipo di riapertura della Fiat Fca di Termoli .Non e’ un servizio essenziale , missiva indirizzata al prefetto di Campobasso , regione Molise , sindaco di Termoli , Presidente del consiglio dei ministri.

Questa mattina la missiva e la presa di posizione netta dei due sindacati di base Soa ed Flmuniti cub provinciale di Campobasso .

Questo e’ il tempo di prendersi le responsabilita’ . Il DCM Decreto Ministeriale anti covid 19 ha prorogato i termini di chiusura per i servizi non essenziali fino al 3 Maggio 2020 salvo eventuali proroghe ma la Fiat Fca chiede la riapertura dello stabilimento addirittura una settimana prima dell’indicazione data ,e’ evidente che l’azienda multinazionale ha fretta di ripartire ma vogliamo ricordare che attualmente anche in Italia c’e’ il divieto anche di uscire di casa seppur vero solo per necessita’ , noi ci chiediamo nuovamente se produrre auto oggi con una pandemia mondiale sia una necessita’.

La FCA Fiat la quale ha dipendenti che risiedono nei vari 37 comuni colpiti dal virus nonche’ un numero alto di pendolari che per recarsi al lavoro richiedono spostamenti continui e movimenti di tipo assembrativo sensibili, esterni ed interni ai luoghi di lavoro , davvero la prefettura di Campobasso in primis si prende questa responsabilita’? La regione Molise come al solito impegnata nei balzelli politici di palazzo non proferisce parola cosi’ come il sindaco di Termoli che continua a guardare alla finestra . La nostra richiesta e’ chiara , non autorizzare a frettolose riprese le attivita’ lavorative non essenziali nella nostra regione .

Prima la vita e dopo forse i numeri , inoltre anche in Molise per lavorare in tempo di corona virus l’organizzazione dei trasporti pubblici collegati e gia’ martoriati devono garantire il massimo rispetto delle norme come cosi’ per le aziende che producono devono garantire l’incolumita’ dei lavoratori nella sua interezza , la popolazione tutta e’ gia ‘ fortemente provata e ha voglia di ripartire ma nei tempi e nei modi giusti e soprattutto con rispetto.



Per SOA Sindacto Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

Per la Flmuniti Cub Provinciale di Campobasso

Alfredo Tamburini