SOA e CUB lo Sciopero Generale del Molise per il Diritto alla Salute ha riportato ”Speranza”

Lo sciopero generale regionale per il diritto alla salute e’ stato un valore aggiunto alla manifestazione di protesta svoltasi ieri a Roma.Il 16 Dicembre 2019 per il Molise che lotta di certo e’ stata una giornata dei diritti negati ma contestati e partiti direttamente dalla popolazione senza apparati politici e sindacali confederali , mentre gli altri continuano a dormire sonni tranquilli fungendo da lasciapassare alle politiche dei tagli e di lacrime e sangue aspettando chissa’ cosa , invece c’e’ una buona parte di Molise che una bella mattina di Dicembre alza testa , alcuni uffici comunali chiusi , scuole e alcuni reparti del servizio sanitario regionale che finalmente dopo anni si e’ potuto esprimere liberamente nella protesta , naturalmente ci sono state anche serrate spontanee in alcune attivita’ commerciali e adesioni nel settore privato come FCA e altre piccole realta’. Non stiamo a sbandierare grossi numeri che sinceramente non ci interessano, i dirittti vanno conquistati e difesi , il diritto alla salute pubblica non si svende ai privati , insieme cresceremo in questo movimento dal basso , il potere forte della politica regionale e nazionale e’ stata avvertita.

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

CUB Confederazione Unitari di Base prov.le