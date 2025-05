Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini al via anche Fabio Emanuele. “Come ogni anno emozioni straordinarie”

Correre a due passi da casa dove tutto ebbe inizio tanti anni fa, crea sempre un tourbillon di emozioni. E non potrebbe essere altrimenti per chi, come Fabio Emanuele, è cresciuto con lo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini nel cuore. Trentadue edizioni della corsa targata Aci Molise sono tante eppure ogni anno è come se fosse la prima volta. “Essere presente a questa manifestazione per chi come me è nato praticamente sul percorso è un immenso piacere, il modo migliore per ricordare Gianluca. Questa manifestazione ha scritto nel tempo pagine importanti dell’automobilismo italiano, confermandosi ai vertici della serie tricolore ma ogni anno quando si avvicina la data e nei due giorni di gara, provo delle sensazioni particolari.

Un mix di emozioni e soddisfazioni nell’essere tra i protagonisti. Per chi è molisano e campobassano il Memorial Battistini ha un sapore assolutamente speciale. In questi giorni mi sono tornate in mente le tante edizioni precedenti, ognuna ha lasciato in me e in tutti coloro che hanno partecipato, qualcosa di bello. Qualcosa che va al di là del risultato sportivo”. Il pensiero del sette volte campione italiano slalom che anche quest’anno porterà in gara l’Osella Pa 9/90, va poi al grande lavoro svolto dalla macchina organizzativa. “Da pilota mi preme fare i complimenti a chi anche quest’anno ha lavorato per la buona riuscita dell’evento: l’Aci Molise con il presidente Tesone, il direttore Meleca e il delegato regionale Aci Sport Amalia Miozzi – sottolinea Emanuele – hanno messo in campo passione, impegno e competenza per permettere allo slalom di compiere un altro passo nella storia.

Le verifiche ante gara così come la premiazione si svolgeranno presso l’officina Style Gomme messa a disposizione dalle famiglie Iannantuono e Catano. Una location ampia e accogliente nella quale si potrà cominciare a respirare l’aria della gara”.

Sotto l’aspetto tecnico per Emanuele ci sarà da divertirsi. “Siamo al secondo appuntamento tricolore – rimarca – e questo renderà la gara particolarmente avvincente. Sarà come sempre una bella lotta per la vittoria. Dal punto di vista personale cercherò di fare il massimo e di regalare spettacolo ai tifosi che spero accorrano numerosi lungo la Gildonese come è sempre accaduto nel passato, Questa manifestazione dovrà essere per tutti una festa e un biglietto da visita importante per la nostra regione e la nostra città”.