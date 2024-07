Sinner salta le Olimpiadi di Parigi 2024: “Stop dai medici”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, oggi ha annunciato il forfait dopo la diagnosi di tonsillite: non prenderà parte ai Giochi per motivi di salute. Dopo una settimana di prove a Monaco in preparazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, Jannik Sinner ha iniziato ad avvertire sintomi di malattia lunedì sera. Dopo aver consultato il suo team di medici il giorno successivo, gli è stato fortemente consigliato di ritirarsi dai Giochi Olimpici a causa della diagnosi di tonsillite. "Sono estremamente triste e deluso. Competere ai Giochi Olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l'ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un giorno in più per darmi un po' più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo sono peggiorate", ha spiegato Sinner. "Come ho detto, questo è sconvolgente per me e spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro. Non vedo l'ora di gareggiare con i miei compagni di squadra e il resto della squadra italiana, ma per ora ci sarà da aspettare. Come consigliato dal mio team medico, ora mi prenderò un po' di tempo per riposarmi e recuperare in piena salute. Desidero augurare il meglio a tutto il team Italia per questo importante evento e spero di tornare più forte nel futuro". Sinner deve rinunciare ad uno degli appuntamenti clou della stagione in un'annata sin qui straordinaria. Il 22enne altoatesino, che ha aperto il 2024 trionfando agli Australian Open, ha raggiunto la vetta del ranking Atp. Non sono mancati, però, problemi fisici che hanno condizionato rendimento e programmazione. In primavera, per un problema all'anca, Sinner è stato costretto a saltare gli Internazionali Bnl d'Italia. "Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo. Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali", le parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi . "Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro", aggiunge Binaghi. Dopo il forfait ai Giochi di Sinner "c'è poco da commentare, sta male. Ma sicuramente il più dispiaciuto sarà lui. C'è solo da dispiacersi per il ragazzo, e augurargli pronta guarigione", dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci. "Si deve rimettere in forma per ripartire alla grande in America: c'è il Canada il 6 agosto, Cincinnati l'11 che sono due Masters 1000 e poi gli Us Open il 26 agosto. Una trasferta durissima dietro l'angolo, spero che per allora sia pronto". Quanto alle varie ipotesi fantasiose sul forfait che stanno già circolando sui social, Bertolucci taglia corto: "Gente che deve farsi una vita. Una volta c'era lo scemo del paese, lo sentivi al bar, ti facevi due risate e te ne andavi. Ma adesso con i social è un massacro". "Sono cose che durante una carriera succedono – dice Nicola Pietrangeli commentando il forfait dell'azzurro – Ma che succeda proprio a due giorni dalle Olimpiadi dove lui era uno dei favoriti dispiace molto di più". Potrebbe essere l'opportunità per preparare meglio la stagione in Canada e Usa? "Fossi stato Sinner avrei preferito vincere le Olimpiadi, piuttosto che vincere un torneo americano. La medaglia olimpica non è uguale a un torneo e ai soldi che vinci. Gran peccato, se la sarebbe giocata: l'unica parola da dire è 'peccato', non c'è da recriminare anche se magari qualcuno adesso andrà a caccia di qualche colpevole: siamo capaci di questo e altro".