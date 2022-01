Siglato a Larino sabato 29 gennaio 2022 un importante protocollo d’intesa tra

Aido Molise, Aido Abruzzo, Aned Abruzzo-Molise e Centro Trapianti Regionale Abruzzo

-Molise.

Ad ospitare l’evento la sala di lettura “E. La Riccia”, Biblioteca comunale “B. Preziosi”

presso il Palazzo Ducale.



Firmatari dell’accordo il presidente Aido Molise Luigi Santella, il presidente Aido

Abruzzo Antonio Di Nunzio, la segretaria Aned Abruzzo – Molise Marina Stoppani, per il

CTR Abruzzo – Molise Daniela Maccarone, in rappresentanza dei coordinatori locali ai

trapianti Santa De Remigis e i consiglieri nazionali Aido Camilla Campanaro Felice per

il Molise e Nicola Alessandrini per l’Abruzzo.



A supporto dell’incontro, in qualità di gruppo Aido ospitante presenti: Graziella Vizzarri presidente Aido gruppo comunale Larino, Pasquale Gioia – presidente provinciale

Campobasso, Filomena Saracino – Aido gruppo comunale San Martino in Pensilis –

Francesco Antonio Gasbarro.

Presenti anche soci Aido dei gruppi di Larino, Campobasso e ANED Abruzzo – Molise



L’importante accordo, come riportato dai protagonisti, da inizio ad un percorso

condiviso volto ad iniziative tangibili sul territorio con il forte intento propositivo.

Negli obbiettivi di programma si mira a stimolare la ricerca scientifica e medica

relativamente alle nefropatie croniche e al trapianto, organizzando conferenze,

convegni e incontri regionali.

Altresì, si pondereranno attività di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione

delle malattie renali, e propedeutiche alla soluzione dei problemi medici e sociali

inerenti alle nefropatie. Sarà promosso e tutelato il trapianto a tutti i livelli, politici,

istituzionali, lavorativi, associativi e della società nel suo complesso.

Si punterà molto su attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e di

sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e

cellule.

Verrà promossa la conoscenza ed il recepimento di stili di vita atti a prevenire

l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi.

Tutti gli obiettivi saranno perseguiti grazie al coordinamento ed il supporto da parte

del Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise.

Un’azione, il protocollo d’intesa suggellato, che apre nuove frontiere nel mondo dei

Trapianti e donazione organi nella regione Molise e Abruzzo.