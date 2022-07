Sicurezza e videosorveglianza, sottoscritto Protocollo di collaborazione tra Prefettura e Federfarma

Mercoledì 13 luglio, presso la Prefettura di Campobasso, è stato sottoscritto dal Prefetto Francesco Antonio Cappetta e dal Presidente Federfarma Molise di Campobasso Roberto Cappella il “Protocollo di collaborazione per l’attuazione delle intese intervenute con il ministero dell’Interno in materia di sicurezza e videosorveglianza”. Finalità dell’intesa, che avrà la durata di 3 anni dalla sottoscrizione, è la realizzazione di un sistema di videoallarme antirapina che garantirà il collegamento delle farmacie aderenti con le sale/centrali operative delle Forze di Polizia, con la trasmissione in tempo reale dei dati e la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere. Sono stati così recepiti ed attuati, anche in questo ambito provinciale, i contenuti degli Accordi stipulati a livello centrale tra il Ministero dell’Interno, Federfarma e A.S.so Farm. Con la messa a regime di tale sistema, le Forze di Polizia territoriali avranno così a disposizione un ulteriore, qualificato supporto da poter utilizzare per la tutela e la salvaguardia dell’ordine e la sicurezza pubblica, sia a livello preventivo che nella fase repressiva dei reati commessi in danno degli operatori del settore farmaceutico.