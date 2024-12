Si rinnova la tradizione del Presepe Vivente in Molise: gli appuntamenti

Dicembre è il mese dedicato alle festività natalizie. Tra queste le rappresentazioni del Presepe Vivente. In particolare nella nostra regione, sono i borghi storici a fare da cornice alla rappresentazione della nascita del Salvatore. Scenografie che ripostano al passato, unite ai prodotti tipici del luogo.

Questi alcuni dei Presepi viventi molisani da visitare:

San Polo Matese (CB): 42° Edizione

L’incanto della Natività tra scenografie suggestive, personaggi in abiti d’epoca e l’atmosfera unica di uno dei presepi viventi più emozionanti della regione. Il Presepe Vivevente nasce nel 1982 da una idea dell’allora parroco don Angelo Spina ( oggi Vescovo dell’Arcidiocesi Ancona -Osimo), è caratterizzato da un percorso guidato tra storia e fede.

Le rappresentazioni il 26 e 27 Dicembre 2024 dalle ore 18,00 alle 21,00

Montenero Di Bisaccia (CB): 41° Edizione

Come di consueto, le porte della Grotta della Natività si apriranno la sera del 24 dicembre, dopo la Celebrazione della Veglia di Natale.

Le rappresentazioni ci saranno il 26 e 28 dicembre, 1 e 5 gennaio, dalle ore 17 alle ore 20.

L’evento si concluderà con la rappresentazione del 6 gennaio, che inizierà come da tradizione con la sfilata dei Magi dal centro del paese.

La sera di sabato 28 dicembre, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale intitolato ‘Calici in Bisaccia’ permetterà ai tanti visitatori del Presepe Vivente di proseguire la serata con la degustazione di vini e prodotti tipici del nostro Molise. Vi aspettiamo numerosi per rivivere con noi l’incanto di uno tra i Presepi più suggestivi d’Italia”.

Guardialfiera (CB): 36° Edizione

La Rappresentazione si svolge nel borgo antico Piedicastello, dove viene ricreata l’atmosfera della Betlemme che ha visto nascere il bambino Gesù. Non sono ambienti ma anche profumi e sapori di un tempo.

Le rappresentazioni il 26 e 29 Dicembre 2024 e il 01 Gennaio 2025 dalle ore 17,30 alle 20,00. Il giorno 6 gennaio 2025 alle ore 17,00 la Partenza dei Magi

Baranello (CB):7° Edizione

Quest’anno verrà rappresentato il Protovangelo secondo Giacomo, appartenente ai Vangeli Apocrifi

La rappresentazione prevede un ampio itinerario, punteggiato di botteghe e quadri sacri, per la cui realizzazione si richiede il coinvolgimento di tutti coloro che vorranno condividere in prima persona le emozioni e la gioia che questa esperienza ogni volta riserva.

E un evento che coinvolge tutta la comunità di Baranello, ma riesce a coinvolgere soprattutto il visitatore grazie alla suggestiva location del borgo antico di Baranello, che di per se è già un presepe a cielo aperto e alla meticolosità con la quale viene allestito, cercando di ricreare un ambiente fedele il più possibile a quello che doveva essere la Palestina di duemila anni fa.

La Rappresentazione Sabato 28 dicembre dalle ore 16,00 alle 21,00

Campolieto (CB): 4° Edizione

Il centro storico di Campolieto si sta preparando per tornare indietro nel tempo, agli inizi del 900, rivivranno antichi luoghi e vecchi mestieri.

Quest’anno si è pensato di intrecciare la rievocazione storica, attraverso le botteghe; il culto del Natale, che risiede nella Natività e le debolezze dell’attualità, che ci riserveremo di svelare nel nostro appuntamento:

La rappresentazione il 26 dicembre 2024 dalle 17:00 alle ore 21:00

Carovilli (IS)

A Carovilli, suggestivo borgo a quasi mille metri d’altitudine dell’Alto Molise, va in scena ormai da anni un fantastico presepe vivente.

La Manifestazione il 26 dicembre 2024 alle ore 18,00