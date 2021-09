Serie C/ Monterosi – Campobasso, vittoria dei rossoblù

Monterosi Marciano’, Tartaglia, mbende, Rocchi, adamo, buono, buglio, franchini, Tonetto, caon , Costantino.All D’Antoni.

Campobasso Raccichini, sbardella, Menna, Dalmazzi, vanzan, tenkorang, bonta’, candellori, liguori, Rossetti, Di Francesco.All Cudini



Arbitro Grasso diAriano Irpino.marcatori al 3 e 9 Rossetti, al 13 Bonta’ , al 40 Costantino rig , al 90 Polito.

Al 3 minuto , azione dei lupi e Rossetti con un gran tiro batteilportierte di casa e ‘1-0 per gli ospiti, al 9 lancio di tenkorang e Rossetti realizza il 2-0.Al 13, lancio di candellori e Bonta’ segnail 3-0 in meno di un quarto d’ora tre goal per i rossoblu.Al 40 , fallo di mano di Sbardella e rigore per i locali lo batte Costantino che segna il 3-1.

Finisce , cosi il primotempo con le compagini che vanno al riposo con gli ospiti in vantaggioper 3-1.Nel secondo tempo , al 55 segna Costantino ma l’arbitro annulla per fuorigioco, la partita si avvia alla conclusione con la vittoria dei lupi al 60 esce Caon ed entra polito per i laziali mentre cudini sostituisce liguori con giunta.La gara si avvia al termine ma al 90 e’ proprio Polito a realizzare il 3-2.

finisce, cosi la gara con il batticuore per i lupi una partita stravinta per poco non finiva in pareggio e cudini dovra’ lavorare su questo troppi cali di tensione oggi e’ finita bene ma domani?

Arnaldo Angiolillo