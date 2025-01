Serie C, Girone B: Legnago-Campobasso finisce 0-0

Legnago S.: Perucchini, Vero, Svidercoschi, Demrovic, Zanetti, Diaby, Ruggeri, Mutera, Bombagi,Noce, Ampollini.All Contini.

Campobasso: Forte F, Haveri, Calabrese, Morelli, Mancini, Pierno, Forte R, Scorsa, Di Nardo,Pellitteri, Di Stefano.All Braglia.

Arbitro: Silvestri di Roma.

Spettatori circa 1000 di cui 170 tifosi del Campobasso.

Giornata molto fredda. Il Campobasso ha ingaggiato l’attaccante , Alfredo Bifulco, proveniente dal Trapani. Al 5, azione dei locali e Zanetti tira fuori.

Al 15, Di Stefano tira ma Viero manda in angolo. Partita non bella, anche per le dimensioni del terreno di gioco.Al 25, Di Stefano in attacco si fa anticipare da Ruggeri. Al 33, tiro di ampollini ma la sfera finisce fuori.

Al 40, tiro di Haveri e Zanetti nel tentativo di rinviare rischia l’autorete.

Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo, al 55 tiro di Di Nardo ma Perucchini respinge in angolo. Al 65, tiro di Di Nardo di poco fuori. Al 75, escono nei rossoblu, Di stefano, Di Nardo e Forte R. ed entrano

D’angelo, Spalluto e Bifulco acquistato in settimana. Al 82, tiro di Ruggeri ma il portiere molisano blocca la sfera. Al 86, Bifulco tira ma la palla termina fuori.

Finisce cosi, la partita con un pareggio , che muove la classifica e domenica al Selvapiana arriva la Pianese , partita da vincere a tutti i costi.

Arnaldo Angiolillo