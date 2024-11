Serie C, Girone B/ Carpi – Campobasso finisce in pareggio 0-0

Carpi

Sorzi, Techenna, Zagnoni, Calanca, Verza, Contiliano, Mandelli, Figoli, Puletto, Gerbi, Saporetti. All Serpini.

Campobasso

Forte F, Mancini, Mondonico, Calabrese, Morelli, Pellitteri, Scorsa, Pierno, Di Nardo, D’Angelo, Di Stefano. All Braglia.

Arbitro: Pasculli di Como.

Giornata di sole. Spettatori circa 2500 di cui 500 tifosi rossoblu. Espulso al 92 Calabrese.

Al 5, rossoblu in attacco tira Di Nardo ma la palla finisce fuori. Al 15, azione del Carpi ma Calanca calcia fuori. Al 20, locali in attacco e Saporetti tira fuori da buona posizione. Al 28 , viene richiamato Braglia ma solo verbalmente dall’ arbitro. Terreno di gioco pessimo , controllare la palla per i giocatori e’ molto difficile. Al 37, ci prova Pillitteri ma la sfera termina fuori.Al 42, lancio di Di Nardo per Scorsa che calcia fuori da buona posizione.

Finisce cosi, il primo tempo con le due formazioni che vanno al riposo sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo, al 50, tiro di Morelli ma la sfera finisce fuori. Al 60, ci prova Di Nardo ma il portiere di casa blocca la palla. Al 70, ancora Di Nardo tira ma Sorzi compie un grosso intervento.

Al 75, esce Di Nardo, stanco anche oggi ha dato tutto ed entra Spalluto per i rossoblu. Al 80, tiro di Mondonico che colpisce il palo poi la palla finisce tra le mani del portiere locale. Al 85 , ci prova Spalluto ma la palla finisce fuori.Al 92, Calabrese viene espulso per doppia ammonizione . Finisce cosi, la partita con un pareggio ma gli ospiti avrebbero meritato la vittoria perche’ nel secondo tempo in campo c’era solo la squadra molisana. Sabato, non si gioca la partita col Milan Futuro e’ stata rinviata al 5 Dicembre , i rossoblu avranno quindi alcuni giorni di meritato riposo.

Arnaldo Angiolillo