Serie C, Girone B/Campobasso -Spal 4-0

Campobasso

Forte F, Benassai, Pierno, Morelli, Calabrese, Bosisio, Pellitteri, Scorza, Di Nardo, D’Angelo, Di Stefano. All Braglia.

Spal

Melgrati, Colapai, Arena, Sottili, Mignagnelli, Zammarini, Awua, Karlsson,Antenucci, D’Orazio, Rao. All Dossena.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Marcatori: al 39 Di Stefano, al 75 Di Nardo, al 83 Serra, al 90 Forte R.

Spettatori circa 5000 di cui circa 200 venuti da Ferrara.

Giornata estiva.

Vince il Campobasso , che si porta nelle zone alte della classifica. Al 5, azione dei locali, tiro di Di Nardo ma la difesa ospite manda in angolo. Al 10, azione degli ospiti , karlsson si invola nell’ area rossoblu ma il portiere di casa respinge poi Benassai spedisce in angolo.

Al 20, punizione di Di Nardo respinta dal portiere ospite la palla arriva a Scorza che tira ma l’estremo difensore blocca la sfera. Al 34, Di Nardo, si libera di due avversari ma tira alto.Al 39, Pierno lancia Di Stefano che batte Melgrati e3′ 1-0 per i rossoblu tripudio sugli spalti. Al 42 , colpo di testa di Arena ma la palla finisce fuori.

Finisce cosi, il primo tempo con il risultato di 1-0 per i molisani. Nel secondo tempo, al 50, tiro di Pierno ma la palla termina fuori. Al 65, escono D’Angelo e Di Stefano ed entrano Prezioso e Forte R. Al 75, Di Nardo realizza il 2-0 per i locali , bravo questo ragazzo spesso criticato ma molto utile alla squadra . Al 78, esce Pellitteri ed entra Serra, il nuovo entrato al 83 segna il 3-0 per la propria squadra . Al 90, ci pensa Forte R a realizzare il 4-0 . Finisce cosi, la partita , vittoria netta dei rossoblu che hanno giocato bene mentre ha deluso la Spal , la posizione del tecnico si fa delicata e i tifosi venuti a Campobasso non erano certo contenti della prestazione della propria squadra.

Arnaldo Angiolillo