Serie c, Girone B/Campobasso – Lucchese 3-0

Campobasso

Forte F, Mondonico, Calabrese, mancini, Morelli, Pellitteri, Baldassin, Pierno, Di Nardo, D’angelo, Di Stefano.

All Braglia.

Lucchese

Palmisani, Dumbravanum, Ndiaye, Quirini, Nana, Cartano, Antoni, Catanese, Sabbione, Saporiti, Costantino.

All Gorgone.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Marcatori: al 27 D’Angelo, al 39 rig e al 62 Di Nardo.

Spettatori circa 4500 di cui 100 venuti da Lucca , giornata di sole, espulsi al 39 Palmisani e al 62 Gorgone.

Al 5, azione dei locali ma Palmisani blocca la palla. Al 8, attacco dei rossoblu e Quirini colpisce in area la palla con la mano proteste del pubblico di casa ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 15 , azione dei toscani ma il portiere di casa blocca la sfera. Al 25, Baldassin calcia ma la palla termina fuori. Al 27, D’Angelo tira e batte il portiere ospite e’ 1-0 per i locali . Al 39, Palmisani , commette fallo su Di Stefano senza motivo e il direttore di gara lo espelle e decreta il rigore per

il Campobasso, lo batte Di Nardo che realizza il 2-0 in favore della propria squadra. Gorgone, corre ai ripari facendo uscire Nana e al suo posto fa entrare Coletta secondo portiere. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 2-0 per i locali. Nel secondo tempo, al 50 tiro di Pillitteri fuori,

Al 62, Di Nardo con un diagonale segna il 3-0 , esplode lo stadio Gorgone protesta e viene espulso. Al 75, escono Di Stefano e D’Angelo ed entrano Forte R e Prezioso. Al 85 , colpo di testa di Mondonico ma la sfera termina fuori. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu, nono risultato utile consecutivo , sesto posto in classifica numeri stupendi che fanno sognare i tifosi.

Arnaldo Angiolillo