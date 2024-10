Serie C, Girone B/Ascoli – Campobasso finisce 1-1

Ascoli

Livieri, Cozzoli, Gagliolo, Silipo, Varone, Marsura, Tirelli, Quaranta, Alagna, Bando, Corazza.

All Di Carlo.

Campobasso

Forte F, Celesia, Pierno, Morelli, Mondonico, Mancini, Forte R, Prezioso, Di Nardo, Pellitteri, Di Stefano.

All Braglia.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Marcatori: al 16 Bando, al 68 Mondonico.

Spettatori circa 5000 di cui 450 tifosi del Campobasso. Serata fredda.

Al 5, azione dei locali e Tirelli manda fuori. Al 15, ci prova Di Stefano ma la sfera termina fuori. Al 16, si scontrano Morelli e Cozzoli sono colpiti alla testa da regolamento bisogna sospendere il gioco ma l’arbitro fa continuare e Bando segna 1-0 per l’Ascoli.

Al 24, azione dei bianconeri ma Alagna calcia fuori. Al 35, punizione per gli ospiti ma Di Nardo tira fuori. Al 40, ancora i locali in attacco ma il portiere rossoblu blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 1-0 per l’Ascoli.

Nel secondo tempo, al 55 . tiro di pellitteri fuori. Al 68, angolo per gli ospiti e Mondonico fa partire un gran tiro realizzando 1-1. Al 75 escono Pellitteri e Di stefano ed entrano Bergonzoni e Calabrese per i molisani. Al 85 tiro di Bergonzoni fuori.

L’Ascoli non attacca piu’ gli va bene un punto . Finisce così, la partita con un pareggio risultato che va bene agli ospiti ma non ai locali , il pubblico di casa contesta dirigenti e giocatori vedere l’Ascoli nelle ultime posizioni fa veramente male .

Arnaldo Angiolillo