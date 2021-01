Scuole statali, iscrizione on line fino al 25 gennaio 2021

La procedura per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali si svolge esclusivamente in modalità on line, dal 4 al 25 gennaio 2021, mediante l’utilizzo di un apposito applicativo messo a disposizione delle scuole e delle famiglie dal Ministero dell’Istruzione.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per tutti gli alunni che dovranno frequentare la prima classe della scuola primaria o secondaria di I o II grado. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali nelle Regioni che hanno aderito: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per le scuole dell’infanzia la procedura rimane cartacea. Per le scuole paritarie resta sempre facoltativa l’adesione al sistema delle Iscrizioni on line.

Le domande potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione: http://www.istruzione.it/iscrizionionline.