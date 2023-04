Scuola: varato il calendario 2023/2024

La Giunta regionale ha varato il calendario scolastico 2023-2024.

La giunta regionale del Molise ha approvato, durante la seduta del 21 aprile scorso, il calendario scolastico per l’anno 2023/2024. L’attività didattica comincerà giovedì 14 settembre 2023 per terminare sabato 8 giugno 2024 nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado e sabato 29 giugno nelle scuole dell’infanzia.



In aggiunta alle giornate che coincidono con le festività civili e religiose nazionali e con il Santo

Patrono del Comune in cui si trova l’istituto, l’interruzione delle lezioni è prevista il 2 novembre

(commemorazione dei defunti), il 9 dicembre (ponte dell’Immacolata Concezione), dal 23 dicembre al 5 gennaio (vacanze di Natale), il 12, 13 e 14 febbraio (festività di Carnevale), dal 28 marzo al 2 aprile (vacanze di Pasqua), il 29 e 30 aprile (ponte del 1° maggio).



Non sono state introdotte vere e proprie vacanze invernali ma la pausa di Carnevale è stata allungata andando in qualche modo incontro all’esigenza che era stata rappresentata anche dal Consiglio regionale.



La delibera, approvata sentito il sottosegretario Roberto Di Baggio – che cura su delega del

presidente Toma il settore dell’Istruzione –, dà via libera al calendario concordato durante la

sessione di concertazione che ha coinvolto l’Ufficio scolastico regionale e i sindacati di categoria.



Alle scuole dell’infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo che offrono, è

riconosciuta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività per soddisfare meglio le

necessità delle famiglie.



Il 31 ottobre, spiega in conclusione il sottosegretario Di Baggio, «è un giorno particolarmente

importante per il Molise e per la scuola molisana. Nella delibera abbiamo formalizzato l’invito agli istituti a voler dedicare le attività didattiche, nelle modalità che riterranno più opportune, anche alla celebrazione della Giornata delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza nelle scuole».