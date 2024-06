Scuola/ Termine anno Scolastico e ringraziamenti finali

L’anno scolastico sta per terminare e, come nelle migliori pratiche, anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio Di Padova intende salutare e ringraziare alunni e genitori per lo spirito di collaborazione e per aver partecipato, in maniera propositiva, alla vita scolastica.

Un ringraziamento speciale alle maestre e a tutto il personale scolastico per l’impegno profuso nelle attività. E’ stato un anno faticoso e impegnativo ma l’Istituto Scolastico sito in Via Duca degli Abruzzi 8F, grazie all’esperienza maturata in oltre 60 anni di lavoro, ha saputo garantire il regolare svolgimento delle molteplici attività didattiche e di tutti i progetti che da sempre la scuola mette in campo per assicurare ai suoi studenti un’offerta formativa di qualità. Una globalità all’interno della quale, di primaria importanza, è stata l’attenzione ai singoli, ai lori bisogni ed esigenze. Professionalità, ambizione, passione e preparazione, le qualità che caratterizzano tutto il personale scolastico dell’Istituto Sant’Antonio Di Padova. Con questo spirito si intenderà portare avanti l’attività anche nel prossimo anno, continuando ad ampliare l’offerta formativa attraverso progetti di intercultura e integrazione, laboratori ed esperienze volte all’approfondimento dei temi trattati durante l’anno.

Un ringraziamento a tutte le società sportive presenti sul nostro territorio che si sono rese disponibili a collaborare, dedicando tempo e impegno per promuovere lo sport a scuola.

La Molisana Magnolia, nelle persone di Antonella Palmieri e Rossella Ferro, la Nuova Pallavolo Campobasso di Lucia De Soccio ed il Campobasso Calcio. Società che rappresentano un fiore all’occhiello nella nostra regione. Lo sport a scuola è fonte di grandi benefici, favorisce l’apprendimento, lo sviluppo psicofisico bei bambini, unisce, crea legami forti, generando energie positive. Lo sport è condivisione non solo di regole ma anche di ideali. Il Comprensivo ha potuto vantare e beneficiare della collaborazione con le maggiori società presenti sul territorio comunale, regalando a tutti gli studenti iscritti esperienze uniche ed emozionanti. I bambini hanno avuto modo di conoscere e giocare con le big della massima serie cestistica, apprendendo da loro le basi del basket, hanno goduto dei preziosi insegnamenti di Lucia De Soccio e di tutto il suo team, scoprendo il fantastico mondo della pallavolo ed infine, non per importanza, hanno avuto la possibilità di condividere momenti indimenticabili con i giocatori del Campobasso Calcio, autori del ritorno in Lega Pro della squadra.

Se l’anno accademico è ormai giunto alle battute finali, le attività della Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Padova non termineranno nel mese di giugno. Il primo luglio inizierà il Campus Estivo che terminerà a fine mese, un occasione per i bambini di condividere giorni all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. Quattro settimane che prevederanno lo svolgimento di attività musicali, artistiche e laboratori creativi.