Scuola/Ettorina Tribò è il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso

Ettorina Tribò è il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso per l’Ufficio Scolastico del Molise. Il nuovo Dirigente prenderà servizio attivo nella sede centrale dell’USR in via Garibaldi a Campobasso da martedì 10 settembre.

Classe 1966, Ettorina Tribò ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia e Dirigente scolastico reggente dell’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli. Il nuovo Dirigente affiancherà l’attuale Direttrice dell’USR, Maria Chimisso, in tutte le attività di governance del settore dell’Istruzione in Molise.

“Una scelta che premia la competenza e il merito – ha detto proprio Maria Chimisso – le sue capacità e la sua visione rafforzano la leadership della scuola molisana sul territorio e saranno molto utili per tutte le prossime sfide che il mondo dell’istruzione regionale sarà chiamato ad affrontare”.

“Per me è un grande onore – ha commentato la neo Dirigente Tribò – il mio totale impegno sarà al servizio della nostra meravigliosa Comunità scolastica, fatta di professionisti, tecnici ed educatori che ogni giorno, con amore e dedizione, spendono le loro energie per la crescita formativa e culturale dei nostri studenti e per migliorare il presente e il futuro della nostra regione”.